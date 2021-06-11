12歲學童今起可預約打復必泰 專家指打第2針或引發心肌炎

港府為催谷市民打新冠疫苗，早前批准將內地與德國合研的復必泰疫苗接種年齡由16歲降至12歲。本港24萬名12至15歲學生今早(11日)9時可網上預約，最快下周一(14日)端午節起可到社區疫苗接種中心打針。灣仔區校長聯會主席戴德正在電台節目表示，學校會為家長提供足夠資訊，包括了解接種後的副作用才做決定，他承認有家長對疫苗存在憂慮。至於學生若接種之後有不適，他稱可以請病假，相信學校會酌情處理。

政府最快本月底到校進行外展接種服務，戴表示，選擇到校外展服務的學校，即使暑假開始，相信都安排得到，認爲學生比較熟悉學校環境，或能減少接種引起的緊張反應。但由於到校服務有接種人數和地方要求，相信不少學校在考慮場地和行程安排問題後，會選擇特別預約和接送服務，尤其附近有接種中心的學校，相信會比較方便。

有專家表示，接種疫苗的青少年，尤其男生打完第2針復必泰後4天內，或現罕見及輕微的心肌炎，比率為5,000到6,000人出現1宗。專家建議若學生感心口痛、呼吸快或心跳加速要向醫生求診，校方亦應給予打針的學生2至3天假期以作休息，以及避免在接種疫苗後一周內舉辦陸運會等。

為了解青少年接種疫苗的意向、願意或拒絕打針的原因，專家進行「試探式」調查，目前有27間學校、接近1,000名學生參與。結果發現，當中僅三成半受訪學生希望及願意接種疫苗。

數據又顯示，本港感染新冠肺炎的兒童患者中，有3宗出現嚴重情況，包括嚴重溶血症、多系統發炎和腳趾變瘀，而大部分感染者的肺部功能亦會受損。專家建議當局應先安排中學生接種，再安排小學生。若整體疫苗接種率達7至8成，屆時再討論是否容許幼稚園學童接種。