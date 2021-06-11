消防巡查坪輋五金店　揭違規儲存逾483公升易燃危險品

消防處昨日（10日）下午2時30分在粉嶺坪輋一間五金店內進行突擊巡查。行動中，該處共發現約483公升懷疑第五類危險品（即發出易着火蒸氣的物質），包括天拿水、白電油、士叻水、松節油及火水等，並懷疑該間五金店的一名男負責人與案件有關。他涉嫌違反香港法例第295章《危險品條例》，該處將考慮檢控涉案人士。

為了保障公眾安全，消防處已將涉案的懷疑第五類危險品檢走。該處會繼續打擊有關違法行為，並主動對化工原料店、五金店及有機會儲存危險品地點進行突擊巡查，如發現有任何違規情況，會作出相關執法行動。

消防處一向十分關注公眾儲存、運送或使用危險品的安全，不時作出例行及突擊巡查，並致力打擊過量儲存危險品等違法行為。

消防處呼籲市民，切勿過量儲存危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，任何人士如沒持有相關危險品牌照而儲存、運送或使用超出豁免量的危險品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款25,000港元及監禁6個月。如市民發現任何懷疑過量儲存危險品的情況，可向消防處舉報。