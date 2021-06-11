兩賊人扮工人潛地盤盜竊　涉4宗案被捕

警方昨日(10日)拘捕2名男子涉嫌與今年4月至5月期間，與4宗啟德新發展區地盤盜竊案有關。

秀茂坪警區刑事總督察馬怜昊表示，秀茂坪警區由今年初至今，共接獲14宗地盤盜竊案，共涉款32萬港元。警方經調查及分析後，發現當中4宗案件，於4月至5月期間以同一手法犯案，地點均在啟德新發展區一個私人住宅地盤。涉事地盤被盜取總值約19.2萬港元的建築材料，案件交由秀茂坪警區重案組跟進。

探員翻查大量「天眼」片段，及與秀茂坪警區情報組多方面情報收集及分析後，鎖定兩名疑犯的身份。

秀茂坪警區重案組主管潘崇禮高級督察指出，案件的共通點是賊人扮成地盤工人，在中午食飯期間，在地盤周邊剪開圍板接駁位潛入地盤，偷取電燈組件，包括燈泡、插座、斷路器等。

警方於昨日在上址地盤埋伏，至中午12時20分，兩名目標男子(64至72歲)離開地盤，警方上前拘捕，並在疑犯背囊內搜出約1.2萬港元地盤物品，包括112個斷路器及30個燈泡。二人涉嫌地盤盜竊罪被捕，仍被扣留調查。據悉，二人在警誡下，其中一人承認盜竊罪，另一人聲稱收取400港元報酬，而到現場作出搬運。

秀茂坪警區情報組主管陳晴美督察提醒地盤建築公司要留意有否陌生入進入地盤，特別是人流比較少的時間，例如中午放飯及深夜，同時加強保安措施，以防賊人從地盤周邊圍板潛入地盤。另外，存放地盤的物品要小心鎖好，以免成為賊人的目標。警方亦呼籲地盤建築公司及建材零售商，要避免收買來歷不明的組件，以免協助不法之徒處理𧷢物而負上刑事責任。