中大學生會擬註冊惟遭司法覆核　司法委員會裁定決議違憲及無效

中大學生會註冊的決議遭司法覆核，且被裁定違憲及無效。

香港中文大學早前與中大學生會幹事會「割席」，要求該會註冊為獨立社團或公司，自行負擔法律責任。中大學生會代表會上月尾通過於6月30日前進行獨立註冊之議案，其後有學生不服，向司法委員會提出司法覆核。原訟庭本周二(8日)就案件進行聆訊，裁定註冊決議違憲。

據中大校媒報道，司法覆核申請人就有關議案提出3項要求，包括學生會註冊前必需以全民投票的方式獲得授權；代表會通過議決之行為屬越權；決議違憲且無效。

申請人認為，議案將根本地改變學生會的法律地位及基本會員的權利，基本會員有權透過全民投票參與決議。現時學生會的法律地位源於《香港中文大學條例》，並依據大學內部規條運作，如同中大一部門，法律責任皆由校方及校董會承擔，學生會只需向大學校方負責。當學生會註冊成獨立於大學條例的法人實體，學生會成員需面對法庭甚至政府機關，法律責任將由學生會成員與會員自行承擔。

他又指，學生會會章列明，全民投票為全體基本會員施行選舉、創制、罷免之唯一程序。而註冊必然牽涉「創制」及修改《會章》，因此需以全民投票獲得授權。

學生會代表會的答辯人則承認未有就議案進行充分諮詢，於民主自治原則上表現不太理想，但面對校方施加的壓力和政治環境，會方亦難以實踐民主自治精神。

最後，原訟庭指，註冊屬根本地改變中大學生會的法律地位，亦屬修改《會章》之舉，但不牽涉全民投票定義中的「創制」權力行使。基於上述理由，原訟庭裁定代表會過半數決議行為屬越權，有關決議屬違憲及無效。