有食肆因舖細難分區改入C類　僅剩3間符合Ｄ類要求

港府為求「谷針」，早前提出「疫苗氣泡」要求食肆及酒吧員工須接種新冠疫苗，方可放寬防疫措施，食物環境衞生署前日（9日）上載符合「疫苗氣泡」原則下的C類及D類運作模式的餐飲處所名單，名單中要求最為嚴謹的D類僅有4間，惟今日(11日)D類食肆只餘3間，原本位於旺角區的BLISS Bar（福酒吧），因舖面細難以分區，已要求從D類除名，改以C類模式運作。

BLISS Bar改為C類食肆後，全港有628個餐飲處所申報以C類模式運作，當中的員工已打一針疫苗，顧客使用安心出行，每枱可坐6人及營業至凌晨12時，宴會上限20人。

而現時全港以D類模式運作的食肆只有3間，分別為香港四季酒店、位於中環的Boomerang & Gram和The China Bar。根據規定，D類食肆的相關員工必須已接種兩劑新冠疫苗14天、顧客已接種第一劑疫苗、使用安心出行、每枱可坐8人及營業至凌晨2時、宴會上限100人。