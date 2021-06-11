政府今年第4季推乳癌篩查　參與者須付逾500元年費及檢查費

立法會衞生事務委員會今日(11日)召開會議，商討有關婦女健康的事項。食物及衞生局指，計劃於今年第4季為婦女提供乳癌篩查服務的先導計劃，料每年約6,000人參與。港府會在全面推行篩查服務後進行檢討，以決定下一階段的乳癌篩查服務。

食衞局副局長徐德義指，政府於2020年的《施政報告》公布，會根據專家工作小組的修訂建議，採用以風險為本的方式進行乳癌篩查。計劃於今年下半年推行為44至69歲的合資格婦女提供乳癌篩查服務的先導計劃，為期兩年。就先導計劃而言，預計每年有2.4萬人會參與婦女健康服務，而當中有大約4分之1人士會被評估為風險增加，須接受乳癌篩查。參與婦女健康服務的婦女須繳付310港元年費，而合資格接受乳房X光造影檢查的婦女每次須繳付225港元。

議員潘兆平問及，乳癌篩查先導計劃最終會決定何時實行，以及現時進程如何；另外，文件指現時沒有足夠科學實證支持本港推行全民骨質疏鬆普查計劃，政府未來會否在康健中心設立相關服務。

衞生署首席醫生(家庭健康服務)盧艷莊回應指，婦女健康服務一直都有，只是因疫情而暫停，但有計劃於下半年重開，未來估計接受乳房X光造影檢查人數會增加，正尋找外判商協助，料今年第4季開展乳癌篩查先導計劃。徐德義指，骨質疏鬆處理上涉及多個層面，世界各地均做不同研究，但國際間沒有統一指標甚麼年齡層可做普查。

議員葛珮帆則關注，乳房X光造影檢查儀器是否足夠，政府會否由現時的2D儀器，轉為引入3D儀器。盧艷莊稱，港府本身有乳房X光造影檢查儀器等硬件，但預計推出後人數會增加，故外判予其他機構，增加服務提供量。衞生署非傳染病處主任何家慧又指，外國有文獻顯示，以篩查之言，暫未有證據顯示成效較佳，3D機的成本、需時等均較高，專家意見一般均建議用2D機。

另外葛指出，其他地方會為男童提供子宮頸癌疫苗接種。何家慧表示，明白外國有研究指出為男童接種有其好處，令免疫機率提高，衞生署會檢討此方面的發展。葛又坦言，不滿意政府就骨質疏鬆答覆，強調香港人口中骨質疏鬆是重要問題，市民認知低及模糊，冀政府做大量宣傳工作。徐指會向醫管局反映，並會與衞生署討論如何跟進。

議員梁志祥指，會否為年紀較大的女性提供乳房篩查費用減免，徐德義回應指，可在推行計劃後檢討市民反應及成果，其後再審視其他細節。

議員蔣麗芸自言年輕時經常曬太陽，早前進行骨質密度檢查，「好好彩，骨質密度非常之高」，她批評，現時的「年輕姑娘」傾向要「白啲、靚啲」，故個個都唔曬太陽，後來才補鈣是「too late(太遲)」，詢問政府可向中小學宣傳，曬太陽有助預防骨質疏鬆。徐笑言，同意此方向，相信衞生署已進行不少講解工作。議員麥美娟指，醫管局沒有相關數字的病症，例如骨質疏鬆，「唔可以用嚟攞業績」，便沒有大型篩查，冀政府關注相關議題。徐表示，不同意政府只因業績數字去做，強調是憑科學數據決定。