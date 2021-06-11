龍運巴士8條往返元朗及機場路線 6.20起改經屯赤隧道

運輸署指8條龍運專營巴士路線，將由本月20日起改經屯赤隧道。

運輸署今日(11日)公布8條由龍運巴士有限公司(龍運)營辦往返元朗區及北大嶼山/機場的專營巴士路線，將由本月20日(周日)首班車起，將改經屯門─赤鱲角隧道。

上述8條巴士路線包括A36號線(元朗錦上路站—機場地面運輸中心)、 A37號線(元朗朗屏站—機場地面運輸中心)、E36號線(元朗八鄉路—機場地面運輸中心)、E36A號線(元朗德業街—東涌逸東邨公共交通總站)、E37號線(天水圍市中心—機場(地面運輸中心)、NA36號線(元朗錦上路站—機場國泰城)、NA37號線(天水圍市中心—機場國泰城)、N30號線(元朗站—機場暢達路)。

以上巴士路線將停靠屯門—赤鱲角隧道巴士轉乘站，方便乘客利用巴士轉乘往返元朗區及北大嶼山／機場的目的地。運輸署提醒乘客，經調整後的8條巴士路線將不再途經青嶼幹線巴士轉乘站、屯門公路巴士轉乘站及大欖隧道巴士轉乘站，有關乘客亦將不能在上述轉乘站轉乘其他路線。

此外，運輸署指部分現有路線的行車路線或上落客的站點亦會有所改變。乘客應及早留意巴士路線改道及相關巴士轉乘安排，以免影響行程。