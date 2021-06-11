旺角東至紅磡站周日第5次暫停服務　港鐵加強接駁巴士服務

為配合沙中線下，東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，旺角東站至紅磡站後天(13日)會暫停服務。港鐵呼籲，當日需要往來旺角東站及紅磡站的乘客，預早規劃行程以及優先使用港鐵替代路線，或考慮選擇乘搭其他交通工具。因應當晚香港體育館(紅館)會有演唱會，港鐵將加開免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍塘站，方便市民轉乘港鐵。

港鐵表示，在暫停服務的星期日，港鐵提供的免費接駁巴士會來回行走紅磡站及九龍塘站，乘客需要留意接駁巴士的運載能力遠低於鐵路，運載效率亦有可能受到路面情況影響，車程時間或會較正常情況下的車程長。

由於紅館當晚會舉行活動，港鐵呼籲參與人士優先選乘西鐵綫往返紅磡站，並接駁其他鐵路綫。同時，為方便在活動結束後有需要前往九龍塘站轉乘東鐵綫或觀塘綫的乘客，港鐵會於晚上約11時起，配合需求加強免費接駁巴士服務，包括安排額外免費接駁巴士運作及待命。至於當天東鐵綫尾班車(往上水方向)，會維持於約零時28分於旺角東站開出。

為進行過海段關鍵工程，港鐵每月其中一個星期日，將暫停來往旺角東至紅磡站服務，暫時為期10個工作天，港鐵指如工程順利，或能把10個工作天縮短至8個。