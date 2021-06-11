荃灣海濱渠管錯駁惡臭難頂　環保署增設旱季截流器防污水

荃灣海濱對出的藍巴勒海峽，因區內有多處渠管錯駁，致海旁一帶長年惡臭。環境保護署今日（11日）遞交立法會的書面回覆文件表示，截至上月20日，荃灣區共有21宗仍在跟進的駁錯渠個案，為阻截區內污水流入雨水收集系統而污染荃灣海灣及藍巴勒海峽，政府現正在荃灣及葵涌鄉郊地區增建8個旱季截流器，相關工程現正進行中，預計2023年內陸續完成。

環保署表示，荃灣區21宗仍在跟進的駁錯渠個案，當中3宗個案已獲屋宇署安排代辦糾正工程(屋宇署會於工程完成後向有關業主收回相關費用)、3宗個案已經由事涉的業主/法圉委聘承建商進行糾正工程、5宗個案已展開《建築物條例》下的檢控程序、8宗個案為屋宇署於本年內發出的法定命令、餘下2宗個案仍在調查階段。

政府現正在荃灣及葵涌鄉郊地區增建8個旱季截流器，相關工程現正進行中，預計2023年內陸續完成，以阻截區內污水流入雨水收集系統而污染荃灣海灣及藍巴勒海峽。

政府亦正劃在大河道及馬頭壩道箱形雨水渠下游近海段，設置新設計的大型旱季截流設施，以農蓋最大的雨水集水區，可以截取最大量的污染物。環保署指，相關工程項目已納入工務工程計劃，勘查及設計工作已全面展開若獲得地區支持及立法撥款，工程項目預計可最快在2027/28年竣工。