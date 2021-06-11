港府被批搬龍門式更改通關條件　染變種病毒少女源頭仍未查明

本港新冠肺炎疫情緩和，惟與內地通關仍然無期。有議員批評政府提出的通關條件再三變動，每次達標後即有變，形容是「搬龍門」的行為，未有就通關提出統一指標。食物及衞生局長陳肇始回應時則再三「谷針」，強調港府目前以疫苗氣泡作出行基礎，並要視乎其他地方的要求及限制。另外，衞生防護中心指，已將早前在本地感染變種新冠病毒少女的基因序列，與全球病毒基因庫對照，暫仍未找到源頭。

立法會衞生事務委員會今(11日)開會討論疫情事項，議員田北辰批評，政府內防嚴謹，外防卻不斷漏招，致通關無期，民眾怨聲載道，當中早前染疫的源頭不明17歲少女個案，有不少專家認為是酒店檢疫個案走漏所致，要求政府允許酒店檢疫人士離開前，為檢疫人士驗抗體。衞生防護中心總監林文健則稱，科學委員會及專家顧問曾就抗體檢測作討論，委員會同意旅客曾接種疫苗外，亦要進行抗體檢測，但酒店方面檢測仍是主要手段。

他續稱，17歲少女於本月2日病發，重點個案會進行抗體檢測，但暫未找到感染個案，相信少女不是由身邊人傳染。至於會否因外地輸入個案傳染，林稱港府已取台灣病毒基因，對比後不脗合，世衞國際基因庫亦無相關資料。他強調，本地出現變種病毒個案是警號，呼籲在疫情於周邊地區持續發生時，市民更應做好保護設施，以及盡快接種疫苗。

議員陳沛然則指，去年7月提到有健康碼便可互認通關，11月變為清零可通關，至上月底本港連續28日清零，但感覺不到有任何被放寬的情況，現時社會接種疫苗是必要條件，要求政府清楚講出通關及放寬禁聚令條件。

陳肇始回應指，港府早前開始以疫苗氣泡作為出行基礎，除了打疫苗外，亦要視乎其他地方的要求及限制，政府會留意科學數據及本地外地疫情發展。陳沛然遂要求政府清楚講明條件，免令人覺得「搬龍門」，又稱港府對境外人的限制卻不及對港人嚴格，令港人覺得難受。陳肇始則表示，「搬龍門」予人觀感不好，強調政府因應疫情調整措施是防疫抗疫手段。

議員葛珮帆則稱，不少市民因憂慮而不敢打針，醫管局醫生亦不願意回答是否可以打針，港府會否向市民提供專家諮詢服務。陳肇始稱明白市民有猶豫，醫管局正研究預留名額予普通科門診，提供疫苗諮詢服務；地區康健中心亦會提供簡單諮詢。