專家指蠶豆症學童可接種復必泰　若感疑慮應先諮詢醫生

港府宣布12至15歲以上青年今日(11日)起，可預約下周到社區疫苗接種中心，接種由內地及德國合研的復必泰疫苗。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，已有足夠研究數據顯示，復必泰疫苗在青少年身上產生良好保護效果，沒有嚴重副作用，並能夠安全使用，國際上青少年接種復必泰疫苗亦沒有特別和嚴重事故，家長可以放心。

關日華表示，對普通食物、蛋及抗生素過敏，或患蠶豆症的人，都可以接種疫苗，而患心血管病，正服用亞士匹靈藥物的人因較容易出血，接種後按住針口止血的時間可能要更長，他指若青年的血小板過低、正服用薄血藥等情況，而不肯定其是否適合接種，家長都應先諮詢醫生。

他又指，如果想打針的青少年有出國讀書等計劃，應先安排好時間，確保在港完成接種兩劑，避免到外國未能接種同款疫苗。對於家長對子女是否適合接種存在疑慮，他指出若青少年有長期病和有服用藥物，都可先諮詢醫生。