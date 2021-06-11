政府規管人造反式脂肪　下周三提交立法會審議

人造反式脂肪危害健康，過多攝取會容易罹患心血管疾病。政府今日（11日）就《2021年食物內有害物質（修訂）規例》（《修訂規例》）刊憲，加強規管工業生產的反式脂肪、霉菌毒素等食物內有害物質，並將部分氫化油列為食物中的違禁物質，以消除工業生產中的反式脂肪酸。修訂條例將於下周三（16日）提交立法會，最快於2023年6月1日生效。

政府於去年12月11日至今年3月15日就《食物內有害物質規例》（第132AF章）的修訂建議進行了為期3個月的公眾諮詢。《修訂規例》旨在更新和加強規管食物中3類霉菌毒素，即黃曲霉毒素、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（又稱嘔吐毒素）及棒曲霉素；以及訂定或更新五種其他有害物質，即苯並[a]芘、縮水甘油脂肪酸酯、三聚氰胺、氯丙二醇及芥酸在食用油脂、調味品和擬供嬰兒食用的配方產品中的最高含量。

《修訂規例》亦參考了世界衞生組織（世衞）的建議，將部分氫化油（即工業生產的反式脂肪酸的主要來源）列為食物中的違禁物質，以配合世衞到2023年從全球食品供應中消除工業生產的反式脂肪酸的目標。

另外，政府的憲報亦一併刊登《2021年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》，規定預先包裝食物如含有氫化油（例如完全氫化油）必須在其配料表中作出相應標示。

有關修訂規例將分兩階段實施，其中將部分氫化油列為食物中的違禁物質及相關標記及標籤規定的條文定於2023年12月1日生效，其他修訂條文則一律於2023年6月1日生效。兩條修訂規例將於下周三（16日）提交立法會，進行先訂立後審議程序。