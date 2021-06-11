爭議智障漢是否適合答辯　主控盤問惹人嘩然

輕度智障的清潔工人涉嫌在前年10月旺角區示威中管有雷射筆，被控參與非法集結、違反《禁蒙面法》及公眾地方管有攻擊性武器3罪。案件今（11日）在西九龍裁判法院再提訊，控辯雙方繼續就被告是否適合答辯爭辯。精神科醫生郭偉明以辯方專家證人身份作供，盤問尾聲時主控官竟問郭醫生「收咗幾多錢？」並表明以此挑戰其可信可靠性，在場人士無不嘩然。裁判官劉淑嫻質疑主控提問的基礎，反問「係咪單單都可以問律師收幾錢、證人收幾錢？」最終拒批主控再問該道問題。

32歲被告李啟發，被控於2019年10月12日，在旺角警署外的公眾地方參與非法集結；並於身處非法集結時使用口罩、頭罩及圍巾；以及於同日同地管有雷射筆。被告較早前就另因一宗涉及汽油彈的案件被判監8個月，其後他上訴申請減刑，在已服刑約4個半月後獲准即時釋放。

郭偉明醫生今作供稱，輕度智障人士是否適合答辯會視乎控罪。如果控罪簡單，例如隨地扔垃圾，由於他們自小會受相關教導，有這方面的認知，因此相信他們能夠明白罪名。但是沒有特殊學校會教授管有雷射筆的知識，輕度智障人士便會缺乏這種認知能力，不知道光線頻率可以傷害他人，對他們而言，雷射筆或無異於電筒和玩具。當他們對控罪一知半解，便不適合答辯或受審。