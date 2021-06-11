南豐向員工發通告 限期前未打針者或被調職及禁公司內進食

南豐集團要求員工在7月底前接種疫苗，否則或會被調職。

商界倣法港府威逼利誘員工「谷針」的情況愈趨普遍。有報道指近日南豐集團向員工發出內部通告，指將向員工提供4天額外假期及現金抽獎，惟若未能於7月底前打針，並且無法提供免打針健康證明的員工，將會被考慮調整其工作安排，包括調職及禁止於公司範圍用膳等。南豐集團回覆東網查詢時表示，對事件不予置評。

通告鼓勵員工爲己爲人應盡快打針，集團將為於7月底前已接種2劑疫苗的員工提供獎勵，包括所有員工可獲4天疫苗假期及免費身體檢查，若部門員工接種率達9成或以上，該部門則可額外獲500元聚餐津貼。

不過，通告亦提及，一旦於指定期限過後，集團將因應疫情狀況，考慮為未打針的員作其他工作調整，包括定期進行新冠病毒檢測、調動至與同事及顧客較少接觸的職位、以及禁止於公司範圍用膳及進食，以保障公司環境安全。

集團同時舉行現金抽獎，由行政總裁梁錦松、首席營運官張世成及南豐發展董事總經理張添琳各捐出10萬元，若員工群組接種率達9成或以上，該群組即可參與抽獎，中獎群組可平分10萬元獎金。