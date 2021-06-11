雷霆21：警搗荃灣工廈兩地下竹館　70人被捕兼票控

為打擊黑幫收入來源，警方於今日(11日)凌晨零時許，展開代號「雷霆 2021」行動。新界南總區刑事部經情報搜集後，突擊搜查荃灣青山公路及德士古道的工廈，搗破兩個非法麻雀賭檔，共拘捕70人，當中包括24男46女(25至少70歲)，當中3名男子(25至62歲)涉嫌「經營非法賭博場所」，3男6女(38至70歲)涉嫌「協助經營非法賭博場所」，餘下18男40女(28至67歲)「在賭博場所內賭博」。

警方檢獲約1萬港元現金、約10萬港元籌碼、14張電動麻雀枱及一批賭具。另外，被捕人士亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

新界南總區反三合會行動組高級督察周文軒表示，不法分子利用工廈單位作掩飾進行非法活動，這些場所衞生情況非常不理想，被捕人士進行非法賭博活動，莫視傳染病傳播風險。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。