屯馬綫宋皇臺站C出口建造方案懸而未決　議員批古蹟辦塞責

沙中綫屯馬綫全線將於本月27日通車，惟新增的宋皇臺站C出口建造細節仍需視乎考古情況，目前無確實方案及時間表。有九龍城區議員直指通車後無C出口，勢對該區居民造成不便，又質疑古物物古蹟辦事處推卸責任予港鐵，並無仔細研究該站C出口連接北帝街的行人隧道方案。古蹟辦則回應指該位置稍後會再作評估及緩解措施，

宋皇臺C出口將連接九龍城北帝街一帶，惟因該處附近發現大量古蹟，建造行人隧道方案因需擴大考古範圍，研究至興建耗時可能要逾10年計，故至今未有定案，港鐵提出以行人天橋代替。九龍城區議會鐵路事宜工作小組今（11日）開會討論通車一事，議員曾健超批評古蹟辦推卸責任，質疑改建行人天橋後，是否會就不會處理地底的文物，直言對古蹟辦非常失望。

古蹟辦回應指，目前需要權衡古蹟保育重要或是趕快切合居民需要較重要，而該位置之後會再作評估及緩解措施，又強調如建造行人隧道需要橫跨行車線再作考古監察，故興建行人天橋毋須挖掘，耗時較短，能盡快完工方便居民。

另有區議員關注屯馬綫票價「短貴長平」及未落實票價特惠站安排的問題，港鐵代表高天禮回應指會積極考慮區議會提出的建議設立特惠站，又解釋「短貴長平」問題需分階段處理及調整票價。