菲傭疑遭女教師僱主虐待　被拳打腳踢煎鑊襲擊　關注團體促徹查

本港再現疑虐待外傭的事件。有關注機構表示，近日接獲一名外傭求助，稱她在工作期間疑遭到僱主多番虐待，留下多處傷痕，並指僱主禁止她於休息日外出。該名外傭上月底逃離處所並報警求助，據稱，她近日已獲菲律賓領事館提供處所暫住。

亞洲移居人士聯盟發言人Dolores Balladares-Pelaez表示，菲傭Eden是首次來港工作，在過去14個月的受僱時間裏，一直居於僱主家中的書房，工作期間經常遭到任職中學教師的女僱主虐打，包括掌摑、腳踢、用力擊打胸膛、甚至用煎鑊襲擊，令Eden身上留有不少傷痕。而被虐打的原因，與Eden照顧的幼兒哭泣及未吃完所有食物有關。此外，Eden更在休息日被禁止外出，當日只可休息2小時，便繼續工作。至上月30日，Eden才逃離僱主居所，尋求協助。

Dolores直言對事件感震驚，惟形容這類事件並非新事，至今仍清晰記得2014年印傭Erwiana被虐的案件，她要求港府採取即時行動，調查Eden的事件，確保從速向涉事僱主提出訴訟；並呼籲菲律賓駐港領事館為Eden及其在菲律賓的家人提供支援。