房委會釐定10445個公屋租金　逾91%單位月租2500元以下

房屋委員會今日(11日)公布，來自9幢新公共屋邨及2個現有公共屋邨的新建大廈、共10,445個單位的租金。房委會表示，上述逾91%單位的租金水平定於每月2500港元以下。若公屋申請人未能負擔獲編配新單位租金，可要求改配租金較廉宜的翻新單位。部分申請人如符合申請資格，亦可透過租金援助計劃，就舊大廈類別的單位申請援助。

房委會每年進行2次定租工作，以釐定新落成公共屋邨的租金。 房委會把全港分為6區，新落成屋邨的租金是按照「各區最佳租金水平」，即過往所稱的最高租金水平釐定，以每平方米室內樓面面積的金額計算。

上述的公屋單位暫定於今年7月至12月期間落成，分別來自深水埗海達邨、葵青荔景邨及粉嶺皇后山邨。市區公屋單位的最佳租金為每月每平方米93.8港元，適用於海達邨海盛樓的1,040個單位；葵涌區公屋單位的最佳租金為每月每平方米90.7港元，適用於荔景邨恒景樓的540個單位；粉嶺區公屋單位的最佳租金則為每月每平方米66.5港元，適用於皇后山邨皇溢樓、皇頤樓、皇順樓、皇盛樓、皇滙樓、皇樂樓及皇澄樓的8,865個單位。