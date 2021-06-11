港大學生會重漆太古橋悼六四輓聯　保安僅在旁觀察

香港大學學生會上周五(4日)因天雨關係僅洗刷國殤之柱，未能重漆太古橋，活動延至今日(11日)舉行。學生會以白色油漆，將當年八九民運時，由時任太古堂宿生會主席張銳輝及其同窗，在太古橋留下的輓聯重新上漆，以悼念當年六四死難者，為時約30分鐘，保安人員未有叫喊「請保持社交距離」或舉起相關標語，僅在旁觀察。

港大學生會會長郭永皓表示，學生會從來不會舉辦違法活動，今次舉行活動的原因是悼念遇難者、銘記歷史真相，他形容現今是「講真話都畀人話違法」的時代，更有需要及責任堅持悼念活動。

他又指，活動亦是教育港大學生有關太古橋捍衞言論自由的歷史。他承認今年六四氣氛與以往不同，但不會影響市民自發悼念六四事件，又指今年參與重漆太古橋的人數以往相若，校方亦無阻止，上周洗刷國殤之柱後亦沒有人與學生會約談。

郭又指，由於學生會舉行活動需與時事委員會商討，但新學生會管理層剛當選不久，與時事委員會明日(12日)才有首次會議，故預料612事件兩周年當日沒有活動，但之後日子預料會有活動紀念反對修訂《逃犯條例》事件，例如展覽會等文宣工作。學生會有就國安教育與校方作密切接觸，惟詳情不能透露太多，僅指7月份的教務委員會有機會討論國安教育課程。