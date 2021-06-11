接種中心醫療團隊指到校外展不算困難　事前會到校視察

港府為催谷市民打新冠疫苗，再將內地與德國合研的復必泰疫苗接種年齡下調至12歲，到校外展接種疫苗服務最快於今本月內開始，據悉，部分到校接種服務會由現時營運疫苗接種中心的醫療團隊提供。有現時營運疫苗接種中心的醫療團隊營運總監指，團隊事前會到校視察，相信到校外展困難不大。

營運將軍澳體育館疫苗接種中心的康健國際醫療集團、營運總監梁國齡今日(11日)電台節目表示，提供到校外展接種服務，需要恆常編制以外的額外人手，而每間學校或需要8至10名醫護人員，料初期每間營運商只能提供一間學校的外展接種服務，其後隨著經驗累積或可再增加。

他又提到，團隊會以特定設備將疫苗由接種中心運送至學校，到校時亦會帶備急救藥物，校方亦需提供地方，讓有需要的學生在接種疫苗後休息。他指，以往已有為商營機構提供外展接種服務，相信提供到校外展接種服務困難不大，而且團隊會事前到校視察環境，而學校空間一般較大，較在商業大廈提供外展接種更為理想。