書展將如期下月14至20日舉行　多達670個書商參展

書展去年因應疫情多次被押後，最近本港疫情回穩。香港貿易發展局指，今年書展可如期於下月14日至20日在灣仔香港會議展覽中心舉行，本月24日會公布詳請，屆時預計會有670個參展商，主要以本地書商為主，外國抵港的參展商須符合政府隔離檢疫規定才可參展，但毋須強制接種疫苗方可參與。貿發局主席林建岳預料受入場人數限制，料今屆書展人數達往年6至7成。

貿發局總裁方舜文指，今年因應疫情，將計劃推出以八達通取代實體門票，以減少接觸，亦會定時進行消毒清潔以保持場內衞生安全，入場人士將須佩戴口罩，不得飲食，亦須遵守政府規定人數上限為總容量50%；參展商之間亦會設立社交距離，亦會建議參展商員工佩戴手套。

原定去年7月15日至21日舉行的香港書展因第三波新冠肺炎疫情延期，貿發局及後延至12月舉行，但又因本港踏入第四波疫情，決定再度把書展順延至今年7月舉行，已繳交的攤位租金將獲全數退回。