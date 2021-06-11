馬會要求管理層於8月底前打針　否則會扣減花紅

政府近日出招「谷針」，不少商界亦跟隨。繼半島酒店高調指會裁走不願接種疫苗的員工後，今(11日)又爆出香港賽馬會，要求集團下行政級別人員需要在8月底前接種疫苗，否則其花紅將會受影響。

東網記者今接獲由香港賽馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民署名的內部通告，通告指行政級或助理行政級人員為管理層，應以身作則協助推動旗下的餐廳轉為C或D的營運模式，與恢復酒吧服務，如未能在今年8月31日前完成接種兩劑疫苗，或未能提供醫生證明，其2021／2022年度的酌情表現將「顯著受影響」。

另外，通告又提到獲農曆新年歲賞的員工，如同樣未能在8月底限期前完成接種或提供醫生證明書，其2022年初發放的獎賞會被扣減至零。

在現時的疫苗氣泡下，食肆如要列入C、D類，所有員工至少已接種一針疫苗，甚至要完成接種，應食肆便可有條件下延長堂食時間與增加入座人數。至於酒吧，所有員工亦需打1針疫苗才可重開。