15歲男生淋紅油收債被捕　13歲女主使人同落網

警方於昨日(10日)搗破非法收債案，拘捕2名男女學生，相信涉及至少21宗同類型案件。警方相信幕後有成年人操控，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

黃大仙警區反三合會行動組督察陳俊揚表示，因應黃大仙區非法收債活動有上升趨勢，黃大仙警區刑事部主動調查及情報分析，以打擊同類型活動。昨日該警區特遣隊聯同反三合會行動組探員，在黃大仙下邨一公屋單位外，拘捕一名正在淋紅油的15歲男生，涉嫌刑事毀壞，並在其身上檢獲一個盛載紅油的膠樽、一支紅油及一部手機。

根據目前資料顯示，該男生至少涉及21宗、在港九新界發生的與非法收債有關的刑毀及恐嚇案，案發日期由今年5月中至昨日。警方相信被捕男生由一名朋友主使，經調查後鎖定其身份。同日拘捕一名13歲女學生，相信幕後有成年人操控，案件交由反三合會行動組調查。據了解，2名被捕男女生在網上認識，然後發展為朋友。

陳俊揚續指，該類非法收債案，通常有人在不同社交平台收單，然後指使朋友或搵快錢的人犯案，事成後收取300至500港元報酬。刑事毀壞屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10年，青少年不應一時貪念，以身試法。