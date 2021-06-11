教局辦公社科網上教師培訓　數據不足為由禁課堂討論新冠起源

公民與社會發展科將於今年9月在中四級推出，教育局今日(11日)下午舉行「高中公民與社會發展科課程詮釋：課程架構及學習重點」的教師培訓課程，由通識教育/公民與社會發展組的幾位課程發展主任主講。其中當局以「有客觀可靠數據」為由，要求教師教授新冠肺炎議題時，集中討論港府「同心抗疫的正面態度和行為」，並禁止討論疫症的起源。

長約2小時的培訓中，總課程發展主任林思嫺強調，課程改革是基於學校課程檢討專責小組的報告及社會關注，不過就最少兩度誤稱「公民與社會發展科」為「公民與社會教育科」，簡報也顯示錯誤的名稱。其中就教與學題材的選取，她表明教師不應選取發展中的議題作教學用途，題材必需成熟，並與課程有關，配合學生的心智發展程度，資料和數據都必需可靠可觀。

林舉例指，論及新冠肺炎疫情時，應集中討論港府的「同心抗疫的正面態度和行為」，因為有「客觀及可靠的資料和數據」，例如港府迅速應變，往往在數小時內決策；公開透明，積極與公眾溝通等。不過，疫症的起源並無客觀數據，就應避免在課堂中討論。

此外，課程主任詳述三大主題《「一國兩制」 下的香港》、《改革開放以來的國家》、《互聯相依的當代世界》的學習重點，並強調「香港自古以來就是中國的領土」、「香港是國家不可分離的部分」、「中國政府保障所有民族的權益」等概念。就算是第三個主題，也會滲入不少褒揚國家的概念，例如國家曾向56個國家派出醫療服務支援隊，對全球公共衞生作出貢獻。

會上有教師問到教學資源問題，課程主任表示，教育局過往為通識科編制的教材中，有部分切合公社科內容，可繼續適當地使用。當局也會積極開發教與學資源，包括教學簡報、參考示例、工作紙、網上自學課程、投影片檔案等，又推介大量官方網站予教師參考。當局期望教科書可最快於明年推出。