倉務員涉姦女友的18歲女兒　奪貞操後稱「都話你要畀我啦」

42歲倉務員被指於2018年底，趁到女友母親住所組裝睡床時，強姦女友的18歲女兒，奪去少女初夜，更向她稱「都話你要畀我啦」，並威脅她若告之他人會不讓她外出上班。該倉務員又被指在其後的5個月內再4度強姦女友的女兒。該名少女因害怕不能上班故一直啞忍，至最後一次疑遭強姦後，終決定告訴上司並報警處理。該倉務員今（11日）於高院否認5項強姦罪，控方讀出開案陳詞，揭發X與被告同住時經常遭被告虐打，被告早前已就虐打一事向法庭承認兩項毆打罪。案件下周二續審。

現年42歲的被告被控於2018年某日至2019年4月28日，5度在18歲女事主X的外婆家強姦X；控方指X於2000年11月出生，約12歲時生父過身，剩下她與胞妹及母親，X其後於家舍居住，直至2017年滿16歲後便搬回與母親等居住，當時母親已與被告同居且為他誕下一女。在2018年年底，被告與X同去X外婆家組裝睡床，當時單位只有他們2人，被告帶X到外婆房間要其坐在床邊。期間被告把X推落床，揭起其上衣，再把X雙腿放在他肩膊以強姦她。X曾嘗試推開被告及夾緊雙腿，但不成功，X感驚慌並以雙手掩面，期間被告稱「都話你要畀我啦」，最終被告成功強姦X且沒有使用避孕套。事後X衝入洗手間見下體出血便知已失去貞操。被告命令X不要把事件告之他人，否則會不讓X外出工作及不讓她與母親同住。X因害怕不能上班且朋友不多，故選擇啞忍。

控方續指，其後被告又4度在X的外婆家以同樣手法強姦X。最後一次強姦事件發生於2019年4月28日，當時被告要X與X的三妹同到X外婆家，期間被告扯着X的上衣拉她進房再強姦她且沒有使用安全套；控方指X不敢把事件告訴母親，因母親與被告關係好且經常說X難以管教，故認為投訴亦無用。而X自2019年4月在一間漢堡店工作，認為該店的兩名經理很關心她，故把被性侵之事告之他們，對方建議報警，但X怕無地方住故沒有聽從。直至最後一次被強姦後約兩天，她在被告手機內發現一些女性下體照片，更認出是自己，最終她在經理的鼓勵下報警求助。