收養甥女卻施虐　女子認罪被官斥力有不逮應求助

6歲女童因做功課問題，被收養她的姨母掌摑及扯頭髮，導致頭皮受傷，幸得社工揭發事件。案件今天（11日）在九龍城裁判法院提堂，任職診所護士的姨母承認一項對所看管兒童或少年人故意襲擊罪。主任裁判官嚴舜儀斥責被告「人前人後兩個樣」，下令將案押後至6月28日判刑，期間准被告保釋，並為被告索取背景報告協助量刑。

41歲被告董麗芬，原本被控2項對所看管兒童或少年人故意襲擊罪。被告今天承認其中一項控罪，另一項控罪則獲撤銷。有關控罪指她在2020年11月4日，在寓所內故意襲擊女童X。案情指，被告是X及其姊姊的姨母，是兩姊妹的主要照顧人。案發當日，被告因為X的功課問題打了X的手掌6下、掌摑臉部2下。X的眼淚滴落地上，被告就叫X拿毛巾抹乾地板，並一度推X的頭落地，再又扯X的頭髮及踢X的頭一下。後來社工揭發事件。醫生檢查後發現X頭部有1厘米扇形擦傷，左前臂也有1.5厘米的疤痕。

辯方求情指，被告家庭背景特殊，她不忍心見到X兩姊妹一出生便無父無母，所以決定和丈夫收養她們。據知X的母親為吸毒者，現已與被告斷絕聯絡。不過辯方律師就指Ｘ不擅表達自己，被告無法與X相處，結果用錯方式管教，令2人關係陷入死胡同，導致今次事件。律師今日呈上多封由被告的兄姐及教會朋友所撰的求情信，信件均指被告的行為與她平時的表現大不相同，希望法庭輕判。

裁判官直指本案情況嚴重，法庭一定要保護受害人，及對有潛在風險會向小朋友使用暴力的人作出阻嚇。裁判官訓斥被告，指「當你決定要接佢返屋企、成為佢父母，呢個就係你終身責任」，並強調X兩姊妹遭受不同待遇，對她們日後成長有很大影響，會「好難做人」。裁判官相信被告的親兄弟姊妹都不知道被告在家中的一面，對X來說十分危險，認為被告應該為今次事件曝光感到慶幸，如果被告力有不逮，應該及早求助。