公屋輪候5.8年　陳帆稱加快覓地　委員倡優化租置屋促進流轉

香港房屋委員會今(11日)召開周年特別會議，多名委員對公屋輪候時間達5.8年新高表示關注，並對縮短房屋維修重建時間、覓地建屋時間冗長和租置屋計劃等提出建議。運輸及房屋局局長陳帆則回應指目前已加快覓地建屋，房屋供應數量並非每年平均，需視乎建屋進度而定。

房委會委員柯創盛直言，公屋輪候時間快將突破6年，而公營房屋實質建屋數量卻是創下10年新低，政府近年雖推出綠置居協助公屋戶上樓以加快公屋流轉，惟因面積太小無法改善居住環境，未能成功吸引大量公屋戶上樓，造成「有人無屋住、有屋無人住」的怪現象。為免房屋問題久未解決增加民怨，柯建議當局多管齊下覓地建屋，並改善建屋程序，避免過於冗長拖延建屋時間。另一名委員黃碧如亦提出應縮減審批及興建公共房屋的時間，維持穩定的房屋供應，建議可分期重建減低受影響戶數目、增加重建屋邨數目等。

房委會委員陳家樂則對政府重推租置屋表示贊成，認為能有效幫助公屋基層上樓，惟租置屋應與公開市場完全分割，不能讓業主補地價後再出售，否則只會造成潛在投機炒賣，亦應規管買賣時只出售予第二市場及綠表人士。

委員招國偉亦肯定重推租置屋計劃有助公屋「富戶」上樓，並建議政府考慮將公屋「富戶」需繳交的額外租金撥作「儲蓄」，供他們購買資助出售房屋，以此將「懲罰」性質的租金變為鼓勵置業的「儲蓄」目標，以鼓勵「富戶」家庭向上置業流動，促進公屋流轉。

陳帆對多名委員的建議表示肯定，他指出今年房屋供應數量共有31.6萬個單位，已加快覓地建屋，惟房屋供應數量並非每年平均，需視乎建屋進度而定，某些年份或有所欠缺，但近年建屋數量已相較前6年前為高，將加快追趕供應量及公屋流轉。