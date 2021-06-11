假冒銀行短訊稱戶口失常誘點擊　受害人慘被提走27.5萬

假冒銀行騙案突然崛起，最近流傳多個假冒滙豐銀行的「網絡釣魚」短訊，該行亦連日發出新聞稿提醒市民。然而，警方上月初至本月8日，共接獲49宗牽涉電子支付平台及假冒銀行網站的騙案，涉及金錢損失超過430萬港元，其中涉及電子支付平台的騙案佔30宗。據了解，警方昨晚(10日)接獲一名63歲姓劉男子報案，指收到懷疑假冒匯豐銀行網站電話短訊，他誤信有關訊息內容並點擊連結，其後戶口的27.5萬港元均被提走。

據了解，受害人收到訊息後點擊連結，又根據假網站要求輸入自己銀行戶口資料，最後招致損失。

另外，49宗案件之中，有30宗涉及電子支付平台的騙案，騙徒大多假扮受害人朋友或電子支付平台職員，向其騙取個人電子支付平台的一次性密碼(One-time password)和交易密碼，及後登入該電子支付平台戶口並將存款轉走。其餘19宗則涉及假冒銀行網站的騙案，受害人會收到釣魚電話短訊，大多以戶口出現異常等藉口，誘使受害人按內附的連結進入假網站，並輸入網上銀行戶口的憑證。騙徒及後登入該戶口並將存款轉走。警方指，案件現正交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

滙豐銀行指，目前有關釣魚短訊，所顯示的偽冒網站包括以下6種，hsbc-cancelhk.com/secure；secure-hk.com/hsbc；secure-hosthk.com

securehost-support.com；authorise-host-hk.com；以及auth-hk-payments.com。