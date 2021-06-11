王婆婆涉高院襲保安　以「三不」作公民抗命

人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤，於前年1月在高等法院接受安檢期間，涉嫌用肩膊衝撞一名女保安員的胸口，她否認普通襲擊罪，案件今日（11日）在東區法院續審。報稱受襲的保安員供稱，她被撞後「心口痛，暈一暈」，整個人差點往後跌倒，案發於早上，但她吃過午飯後仍感到疼痛，最終決定召救護車及報警。裁判官王證瑜裁定案件表面證供成立，「王婆婆」稱她堅持公民抗命，決定不盤問證人、不作供、不求情，案件押後至7月14日裁決，王續准保釋。

被告王鳳瑤（64歲）被控於2019年1月22日在金鐘高等法院地下大堂襲擊女子胡婉鴻。控方今早傳召胡作供，胡供述當日早上9時許，被告已在高院大門門外撐起黃傘，坐在地上大吵大鬧，阻礙市民進出高院，上司着她及多名保安員勸喻被告移步到附近的指定示威區，惟被告沒有理會，繼續吵鬧。勸喻約15分鐘後，被告突然走入高院大堂，坐在安檢區的通道，阻礙公眾人士進行安檢。

證人憶述，她勸喻被告不要滋擾法庭使用者，被告沒理會，反而多次來回穿越安檢區俗稱「龍門架」的金屬探測器，她伸手擋住「龍門架」，希望被告停下來接受安檢，但被告跟她對望幾秒，之後便衝向她，她見狀立即退後幾步，惟對方仍打側用右肩撞她的胸口，她整個人差點往後跌，遂即時用雙手拉住「龍門架」，期間拉扯到上背「有少少痛」，被告最終停低接受安檢，乘電梯到樓上的法庭聽審。

證人指，她吃過午飯後，胸口及背部仍感到痛楚，主管着她先行休息，惟休息過後痛楚未止，她擔心情況惡化，至下午3時決定報警，當她步上救護車時，便目睹被告遭警員截查。在多名證人完成主問後，無律師代表的「王婆婆」決定保持緘默，「徹底公民抗命」，不盤問證人、不作供、不求情，法庭押後裁決。