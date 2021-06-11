「大三罷」管有螺絲批　女大學生罪成還押候判

前年「大三罷」示威活動，有浸會大學女學生在學校附近藏有一支螺絲批，被控一項管有物品意圖損壞財產罪，她否認控罪，經審訊後，今天（11日）在九龍城法院被裁定罪名成立，裁判官梁嘉琪下令為被告索取背景報告，她須還押至本月25日判刑。

被告楊明芳（21歲，浸大視覺藝術系學生），被控於2019年11月13日，在九龍城聯合道與金城道交界管有一支螺絲批，意圖損壞欄杆及行人路磚。被告早前自辯指自己當日「想知道學校附近發生咩事」，便到堵路現場視察環境及取材，但逗留時間很短，加上擔心被示威者指摘，所以沒有拍攝。她解釋執起地下的手套、涉案螺絲批及2根螺絲是抱着不要浪費的心態。戴上護目鏡及防毒面罩因想保護自己，而穿黑衣是為了低調一點避免被親友見到。

裁判官劉嘉琪不信納被告的說法，認為被告有時間執起地上的手套又豈可能沒有時間影相。加上被告作為大學生，應該理解到手套、螺絲批等物品有其價值，但她選擇將物品據為己有，而非確認物主，行為有風險。加上被告作供時指自己想用螺絲批打爛陶瓷上的石膏，反映螺絲批有一定攻擊性。而護目鏡、防毒面罩都是常用的示威物品，可以隱藏身份，故裁定被告罪名成立。

辯方求情指，被告案發時只有19歲，讀書成績一直優異，但案發後情緒受困，故休學至今，但被告並無浪費時間，擔任兼職平面設計師。律師又呈上多封求情信，包括由大學教授及上司撰寫的信件，內容均讚揚被告可靠、友善、工作態度認真，相信今次犯案與其本性不符。最終裁判官下令為被告索取背景報告後始判刑。