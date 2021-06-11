工程員涉藏武被控3罪　一罪獲撤餘罪轉高院審

2019年12月8日民陣舉行「國際人權日大遊行」，警方在遊行之前在香港多區搜出手槍、子彈、武士刀、軍刀及爆炸品等武器，懷疑意圖用作傷害警務人員，多人涉案被捕。其中一名被捕23歲男子吳智鴻，被控串謀有意圖而傷人、無牌管有槍械或彈藥，及管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具共3項控罪，控方徵詢法律意見後，今日（11日）決定撤銷管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪。其餘兩罪則維持交付高等法院審理。

報稱工程人員的被告吳智鴻，被控於2019年12月8日在香港，與黃振強、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、李家田、賴振邦、許湛榮及其他人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該其身體受嚴重傷害。吳另被控同日在北角一個屋苑單位內，無牌管有一支手槍、四個彈匣及總共106發子彈。控方已決定將串謀傷害警員及無牌藏械的控罪交付高院審理，有關交付程序的聆訊已定於今年9月6日在東區法院進行。

至於控方今日撤控的「管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具」控罪則指，吳於同日在北角住所內無牌管有一支手槍、4個彈匣及總共106發子彈，另管有一把武士刀及兩把軍刀，意圖將其作非法用途使用。