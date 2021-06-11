挑戰一地兩檢失敗4人上訴　上訴庭駁回申請

高院原訟庭在2018年裁定，高鐵西九龍站實行的「一地兩檢」安排並無違反《基本法》，因此駁回梁頌恆、社民連梁國雄、社工呂智恆、及「長洲覆核王」郭卓堅的司法覆核申請。4人不服裁決申請上訴，上訴庭今天（11日）頒下判詞，駁回4人上訴。

4名申索人為梁頌恆、梁國雄、呂智恆、及郭卓堅。早前在聆訊中，申索人一方指原審法官周家明在處理司法覆核聆訊時，將《基本法》視為與時並進及過分依賴這一點，又將全國人大常委的決定視為有高度說服力，惟《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》規定在香港境內施行內地法律，違反《基本法》第18及19條，全國人大常委會就「一地兩檢」無違反《基本法》的說法，亦非根據《基本法》的釋法程序進行。

惟首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚及上訴庭法官鮑晏明今頒下的判詞中指出，《基本法》的詮釋須與時並進，其功能是為香港「一國兩制」提供憲法框架，應因應社會環境改變而持續發展，以符合現時社會及政治現況，而《基本法》第二章指出香港行政、立法及獨立司法權是由全國人大賦權，全國人大常委在徵詢香港基本法委員會後，亦有權將任何不符合《基本法》關於中央管理事務、及中央和香港關係條款的法律發回。

雖然按照法例，人大常委的決定並無法律上的約束力，法庭仍須視為有高度說服力。3位法官亦接納律政司一方的陳詞，指出在西九龍站實施「一地兩檢」是高度自治的體現，並符合全國憲法及《基本法》，並就全國人大確認「一地兩檢」符合《基本法》的建議，3位法官給予絕對比重，認為有關條例並未違反《基本法》中的第18條或第19條，亦無損港區高度自治，在社會利益與個人不利影響之間須取得平衡；就聆訊訟費方面，法官頒令各方須於14天內存檔書面陳詞，闡述其立場，法庭其後會再頒下判詞。