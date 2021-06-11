政Whats噏：數碼港擴建撥款獲通過　議員轟創科局視作地產項目

數碼港計劃融資50.25億港元進行擴建，包括由政府注資38.34億港元，並為11.91億港元商業貸款提供擔保。立法會財務委員會今午(11日)以舉手形式通過撥款申請，但會上多名議員質疑數碼港過去淪為地產項目，又批評當局文件內容過分簡單，「起個寫字樓(得)一張圖，50億喎講緊」！

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉詮就話，當局最初遞交予財委會嘅文件內容太簡單，就擬建嘅辦公室大樓只係提供一張圖，幸好政府同數碼港尋晚(11日)提供更多構念圖，否則作為議員都唔知點樣去審議。創新及科技局局長薛永恒發言時提到，許多初創企業一直希望進駐數碼港，但因空間所限而未能成事，又強調擴建後今年收益可達32億港元。

之不過，旅遊界議員姚思榮就反駁，指地產項目亦可為香港帶來收益，批評當局說辭過分籠統，強調「呢個係50億嘅錢，唔係50萬嘅錢」。另一議員葉劉淑儀亦批評，當局視擴建計劃恍如地產項目，只交代租得好、唔夠用，批評當局並無就創科事宜提供更多資料。