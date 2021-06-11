政府與多間巴士公司商討新專營權　或探討合併新巴城巴港島線

提供機場專營巴士服務的龍運及城巴(專營權二)，以及主要服務港島區的新巴，其專營權將於明年屆滿。運輸及房屋局今(11日)表示，經審視評估後，以及上述三間巴士公司均表明有意申請申請為期10年的新專營權，政府將有關公司商討新專營權申請細節。該局又稱留意到新巴與城巴(專營權一)路線重疊，發展空間收窄，社會亦有意見合併兩個專營權，指局方會探討有關意見。

龍運及城巴機場線專營權將於明年5月1日屆滿，新巴則於明年7月1日屆滿。運房局向立法會交通事務委員會提交有關文件，稱評估後認為3間巴士公司有按計劃落實多項服務改善項目及重組項目等，有關脫班率只在去年初新冠肺炎疫情爆發期間，出現較高水平的數字。運輸署亦於今年3月至4月進行獨立調查，訪問乘客意見，得出3間巴士公司乘客滿意度都達到9成以上，故決定與三間公司討論新專營權事項。

不過，根據資料，比較2013年現時專營權生效至2019年數據，城巴機場線日均載客量由7.11萬人次增至10.52萬人次，增幅約48%；龍運則由9.09萬人次增加38%至12.55萬人次。相反，新巴日均客量由49.9萬人次減8.2%至45.8萬人次，而其盈利亦由17/18年度起連續3年錄得虧蝕，3年度共蝕1.26億港元。

該局稱兩間服務機場線的巴士公司，相信在疫情結束後會有較佳前景，相反服務港島區的新巴，因經常與同樣服務港島及過海路線的城巴(專營權一)重疊，加上港鐵西港島綫及南港島綫通車，其網絡擴展及利潤增長空間較小。該局留意到社會有建議城巴及新巴重整網絡及路線，以合併兩個專營權，會繼續聆聽並探討未來發展。該局續稱，本月18日至9月10日期間會邀請公眾提供專營權相關的意見。