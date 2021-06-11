政Whats噏：何君堯撤回司法改革議案　留返東方專欄益讀者

香港司法亂象一籮籮，議員何君堯原本打算提出司法改革嘅議員議案。不過何突然撤回議案，佢就解釋已經固定星期一至五喺《東方日報》(下稱「東方」)龍門陣寫專欄，討論司法改革，決定喺立法會討論其他議題。睇嚟佢好嘢都係留返畀東方啊！其實喺銷量第一嘅東方寫專欄，淨係本港都有幾百萬讀者，未計海外華人，效力同立法會提議案不遑多讓啦。

何君堯原定喺下周三(16日)嘅立法會會議上提出「司法改革」議員議案，佢提到自前年黑暴風波以嚟，社會對司法機構嘅表現抱怨甚深，包括批評司法效率低、程序亦有被濫用之嫌，導致案件積壓如山。另外，對部分明顯嚴重罪行給予過分輕判，畀人黑箱作業嘅感覺。所以何促請盡快進行司法改革，佢建議設立量刑委員會、廢除法官戴假髮嘅傳統，去除司法機構殖民地嘅標誌等。

不過何君堯突然喺尋日(10日)撤回議案，引起傳媒追訪。佢多次提及東方，笑言因為喺東方寫開一系列有關司法改革嘅文章。有見及此，佢決定留返機會喺立法會提出佢另一項好關注嘅議題，就係爭取喺8月15日前通關喇，仲打算同議員協調畀佢率先提出議案添。