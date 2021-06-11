財會通過兩醫院擴建工程　議員關注病床人手能否滿足需求

因應本港公營醫療系統長期超負荷，政府早前提出「十年醫院發展計劃」，包括計劃興建1間新急症醫院，並對現有11間醫院進行重建或擴建。立法會財務委員會今午(11日)通過其中2個項目，包括涉款21.41億港元以擴建北區醫院，以及涉款4.84億港元以擴建瑪嘉烈醫院荔景大樓。會上多名議員關注，本港日後的病床及醫護人手等，是否能滿足社會實際需要。

議員田北辰表示，政府落實「十年醫院發展計劃」後，屆時床位數目能否滿足流感高峰期的需求，包括是否能在急症醫院額外提供9,000張作緩衝之用。當局回應時強調，由於有關計劃並非為全港所有醫院進行重建或擴建，初步推算僅能提供6,000張緩衝床位。食物及衞生局副局長徐德義則指，隨住科技進步，部分傳統需要留院的服務，日後或會演變成日間服務，或所需留院的日數可以減少，「10年、20年之後，可能個模式對現存病床需求有個變動喺度」。

另一議員姚思榮則關注日後病床數目增加後，本港醫護人員供應是否能夠同步提升。徐德義回應時強調，當局每3年進行人手規劃估算，明白本港醫療人手有短決情況，但他以醫生為例，指本港兩間大學醫學院的學額已陸續遞增，會由目前420人增至日後逾500人，加上政府計劃修例引入海外醫生，亦可舒緩本港醫生短決問題。

經過約半小時討論，財委會分別透過舉手表決形式，以及在23票贊成、1票反對下，通過擴建北區醫院和瑪嘉烈醫院荔景大樓兩個項目。此外，財委會同日亦透過舉手表決形式，通過發展將軍澳中醫醫院項目及成立政府中藥檢測中心，合共涉款106.25億港元；以及在西灣河、大埔和荃灣三個文化設施改善工程，合共涉款9.409億港元。