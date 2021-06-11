警方打擊荃灣街頭非法賭博　拘3巴籍假難民等10男女

荃灣警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日(11日)下午5時許於石壁遷置村遊樂場展開打擊非法街頭賭博行動，行動中，警員以涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」拘捕5男1女、3名持「行街紙」留港的巴籍漢及一名巴裔男子(26至68歲)，並檢獲一副紙牌，一張賭枱及小量現金。

此外，所有被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。