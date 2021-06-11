示威港生赴台護照將到期　批台府未提供援助

德國傳媒日前報道，一名曾參與反對修訂《逃犯條例》示威的香港女生去年9月赴台就讀，其簽證明年到期，但台方一直未有就補辦簽證等提供援助。陸委會周五(11日)回應指，因港人人道援助工作事涉機密及敏感，不便對外說明，會審酌個案緊急程度妥適處理。

報道指，涉事港生曾參與香港理工大學的示威活動，被香港警方記錄其身份資料。她赴台就讀後，曾向陸委會營運的「台港服務交流辦公室」求助，但基於學生身份赴台，未有獲得協助的確切回音，詢問政府相關單位後，僅獲得回港補辦簽證的建議。她擔心回港後失去出入境自由及在台生活的權利，批評台方沒有後續協助及政策。

陸委會周五晚透過書面回應，對於進入台灣尋求人道協處的香港居民，政府會審酌個案安全與自由受緊急危害程度，依據人道原則及相關法規妥適處理。但為保護受助個案的安全及隱私，避免協處機制受到干擾及滲透，政府不便對外說明受助個案數目及相關資訊。當局重申，對於進入協處機制的受助個案，均會指定專人提供協助，妥處在台安置照顧事宜。