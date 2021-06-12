黃雨期間天文台發特別提示籲市民暫避　網民：以為隕石撞地球

香港天文台昨日（11日）晚上約9時突然發出「特別天氣提示」，惟未有作出解釋，僅呼籲市民「請盡快到安全地方躲避」，不少網民對訊息摸不着頭腦，一度引起「恐慌」，誤以為有極端天氣突襲本港。天文台解釋是由於帶有雷暴的強風吹襲本港地區，故發出有關警號，但承認訊息發出時有不足，令市民不明白。

有網民表示，天文台突然發出「特別天氣提示」，呼籲市民到安全地方暫避，但未有對呼籲原因多作解釋，「唔知情的市民仲可能以為隕石撞地球」，該網民估計天文台是發出強陣風提示時出錯，亦有網民懷疑是黃雨導致天文台發出特別提示，「黃雨都咁，黑雨咪呼籲寫定遺書？」。

天文台於昨日傍晚6時35分發出雷暴警告，翻查天文台於晚上9時10分發出的新聞稿，指天文台於昨晚9時正，青洲錄得每小時約80公里的強陣風，呼籲市民在雷暴時留在室內，室外的人士則應盡快躲入建築物內。

天文台回覆東網查詢指，由於晚上9時，天文台於青洲錄得每小時80公里的強風；帶有雷暴的強風吹襲本港地區，故發出有關警號，提醒市民注意安全，但承認訊息或因簡短，令市民不明白該訊息意思。天文台又指，發現情況後已補充相關資訊，該台亦會繼續跟進有關情況。

特別天氣提示是天文台在2011年起推出的服務，旨在當相關天氣警告未發出前，提醒市民重要天氣資訊及有關快將出現的惡劣天氣，例如大雨來臨及熱帶氣旋。天文台會透過官方網頁、「我的天文台」應用程式、官方社交平台等途徑向公眾發放。