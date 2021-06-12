629警員在反修例衝突中受傷　重傷2人至今未歸隊

在歷時逾年的反對修訂《逃犯條例》中，全港多區經常有大規模的羣眾非法集結，街道及公共地方不時變成戰場，警方執法時常與集結者爆發激烈衝突。在平息亂象的「踏浪者行動」中，共有629名警務人員受傷，如今事隔年餘，截至本月初，仍有2名警務人員需接受治療，未恢復執勤。其中一位警員正是前年10月1日，於屯門遭示威者投擲鏹水彈而受傷的刑偵警員小虎，期間他經歷3次手術，仍未能康復，600多日過去，小虎早前談及自己的傷勢，指右手和背部布滿壞死組織的疤痕，需漫長的康復治療。

小虎當時被鏹水彈潑中，右手和背部多處受傷，事發至今已600多日，他前後接受過3次大手術。他早前接受《警聲》訪問時表示，受傷後的第一個星期，因為劇痛難當，每天需服用20多顆止痛藥，惟藥力只能維持約1至2個小時。受傷後第二個星期，他因示想依賴藥物，不再服用醫院處方的止痛藥物，寧願忍痛復康。即使這樣，兩年下來，不論外敷或內服的藥物，他亦吃了50多種藥物，復康治療無間斷。

不過，傷勢嚴重，復原實在不易，他形容，每天早上自己的床墊和被單就像案發現場，總有或深或淺的血迹。每逢雨天和晚上，傷處都會痛楚加劇。談到康復及未來，小虎充滿正能量：「我是一個警察，會履行入職的承諾、背負執法的使命及實踐「守城」的精神。」