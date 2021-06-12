Dr.東：日食兩塊火腿　患癌風險增72%

港人日常飲食習慣充斥加工肉類，簡單一份茶記早餐已樣樣都是加工肉，例如火腿通粉、餐肉三文治、煙肉多士等。衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》指出，每日多吃50克加工肉，亦即兩塊火腿或三塊午餐肉，患上二型糖尿病的風險就隨之增加37%，患癌風險更可增加72%。衞生署有調查發現，本港15至24歲年輕人進食最多加工肉，該年齡組別約有15%人每日至少進食一次。

衞生防護中心表示，加工肉類一般是指經過鹽漬、醃製、發酵、煙熏或其他方法製成的肉類，以增加味道或加強防腐效果，多半含豬肉或牛肉，亦可包含其他紅肉、家禽、內臟等。常見加工肉包括火腿、香腸、煙肉、午餐肉、鹹牛肉、肉乾、罐裝肉和肉製品。世界衞生組織於2015年已將加工肉類列為「第一類致癌物」，與煙草、酒精等同屬一類。

加工肉含多種有害化學物，添加到肉類作防腐之用的硝酸鹽或亞硝酸鹽，會與胃酸和其他化學物產生反應，形成致癌物質亞硝胺化合物。亞硝胺化合物可毒害胰臟細胞，使胰島素分泌不足而增加患癌及二型糖尿病的風險。硝酸鹽及其副產物亦會導致動脈粥樣硬化，增加患心血管疾病風險。此外，加工肉往往含大量鹽及飽和脂肪，導致血壓上升及脂肪斑塊積聚於動脈壁，同樣增患糖尿病及心血管疾病風險，甚至可誘發胃癌。

該中心表示，有流行病學研究指每日多吃50克加工肉類，患二型糖尿病風險就增加37%；患高血壓、心臟衰弱、中風和冠心病的風險增加12%至27%；患上特定癌症的風險增加17%至72%；整體死亡風險則會增加23%。衞生署18/19年度進行的健康行為調查訪問逾5,900名15歲或以上市民，顯示約有10%人口平均每日進食加工肉類至少一次，當中15至24歲人口進食最多，約有15%人報稱每日進食至少一次。

該中心建議市民減少進食加工肉類，並多進食蔬果，因蔬果的酚類化合物、維他命C及E，均可抑制亞硝胺化合物形成，減低致癌風險。該中心建議在家自製切片凍肉三文治、熱狗或其他含加工肉的食物時，可加入新鮮蔬菜，例如生菜、番茄、青瓜或洋葱，或加入菠蘿、牛油果或香蕉片等水果。

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