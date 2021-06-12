國泰疑有非閉環機組人員免隔離檢疫　員工憂成防疫漏洞

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空2月公布機組人員「閉環式工作」自願安排，機組人員必需在完成21天的出勤周期後，需在酒店隔離14日，然後再獲14日假期，等於35日不得歸家。然而，東網收到消息，6月8日即日來回香港及馬尼拉的航班(CX919及CX918)上，有小部分無參加「閉環式工作」的機組人員，抵港後只需要在機場等待無染疫結果，便可以離開，直接進入社區，惹防疫漏洞疑雲。

國泰機組人員陳先生(化名)向東網透露，在新安排下，只要回程機無載客，或來自中國內地等低風險地區，就毋須隔離檢疫，只需要做檢測。而當天客機飛往馬尼拉後，回程並無載客，因此有最少2位無參加「閉環式工作」的機組人員返港後，只需要做檢測證明無染疫，就可以進入社區。

陳先生怒斥，公司推行新安排後，無論是通道，抑或是擺放行李的位置，都有分開「非閉環」和「閉環」。上機後，兩類機組人員卻能一同工作，實屬反智，有機會造成防疫漏洞，對「閉環」員工也相當不公平。就公司為何編更予「非閉環」人員，他質疑是因為近日航班增多，公司人手不足，「公司炒完人，又逼人打曬針，點解安排可以咁求其？」。

國泰航空回覆指，完全符合衞生當局對機師及機艙服務員的測試和檢疫要求。執勤該兩班航班的機組人員已全面接種疫苗，並於抵港時進行強制病毒測試，亦必需等待測試結果為無染疫，方可離開機場。記者亦問及國泰當日有否安排兩類機組人員一同工作、是否出現人手不足、有否建議涉事機組人員自我隔離，國泰並無回應。

運輸及房屋局則回應指，針對抵港人士的衞生檢疫措施根據一系列因素制訂，包括但不限於外遊紀錄及病毒測試結果。因應機組人員特定工作性質而制訂的機組人員檢疫措施安排已發布至航空公司，所有經香港國際機場抵港的機組人員須向衞生署作出申報，並接受相應的檢測或自我隔離安排。