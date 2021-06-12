東方日報A1：去年6.4非法集結案　楊森何秀蘭將認罪　黎智英共10人未跟隊

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，再因去年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會中現身。黎智英與另外25人，而被控參與或煽惑他人參與未經批准集結，案件已轉交區院審訊。其中兩名被告已潛逃海外，另有4人則已認罪，被判監4至10個月。至於餘下包括黎智英的20名被告，則於昨日在西九龍法院提訊。黎智英及另9名被告昨日仍未決定是否認罪。楊森和何秀蘭兩人就表示擬認罪，餘下包括支聯會主席李卓人等8人則表示會不認罪。法官排期在今年9月9日處理楊何兩人的認罪答辯，不認罪被告則會於今年11月1日起受審。至於黎智英等仍未決定是否認罪的被告，則須在今年7月23日返回法庭再提訊。

本案被告黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣召集人陳皓桓等13名被告，各被控2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12名被告另各被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

另外7名被告，包括前立法會議員楊森、梁國雄、何秀蘭、朱凱廸和胡志偉、支聯會成員梁國華、何桂藍。他們各被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

昨日表明不認罪的被告，包括李卓人、蔡耀昌、梁錦威、趙恩來、鄒幸彤、梁國華、胡志偉與何桂藍。會認罪的就有楊森和何秀蘭。餘下黎智英、何俊仁、張文光、麥海華、尹兆堅、梁耀忠、郭永健、陳皓桓、梁國雄和朱凱迪，則仍未決定答辯意向。

控方昨天申請將所有被告的案件合併，在辯方不反對的情況下獲法庭接納。同案另4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前已在區院法官陳廣池席前認罪並已判刑。控方表示為免潛在刑期差異，故要求法庭把本案也交給陳官處理。不過部分被告的律師表示反對，指法庭已將案「斬件」，強調無論由哪一名法官審理，都是看同一系列的片段，並根據相同的案例來判案；而且若必須交予同一法官，排期的選擇必然較少，會拖慢案件進度。法官高勁修在聽罷雙方陳詞後，決定拒絕律政司的要求。

另外，法官原安排審訊及答辯均以英文進行，惟有被告表示想用中文審訊。高官反駁指本案或涉及憲法爭議，牽涉大量英文案例，而且陳廣池法官的判詞亦是用英文撰寫，認為若以中文審訊，或會導致傳譯上的差異。法官因此不批准被告申請，頒令以英文進行審訊及答辯。

案件編號： DCCC 857-875, 877-884,886-889,891,893/2020

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