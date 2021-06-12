倡修例擴大財匯局職能　許正宇稱早已諮詢業界非事出突然

政府建議會計師的執業證書，由現時會計師公會發出，改為財務匯報局發出，又計劃日後由財務匯報局規管所有核數師，包括執業會計師。財經事務及庫務局局長許正宇今早(12日)在電台節目表示，只是把會計師工會的部分職能搬到財匯局，形容措施只是「搬屋」而非「加辣」。他又指公布相關消息前已諮詢業界，在2018/19年提出成立財匯局時，亦有預告要漸進提升獨立監管，並非事出突然。

對於政府早前收緊公司查冊安排，外界關注新做法下銀行難以進行審查工作，許解釋，可取得全部資料的指明人士名單中，會包括銀行、會計師和律師等，但必須是從事相關審查工作。至於工會是否可以繼續利用查冊協助追討欠薪，他指勞工處目前已有機制處理，指明人士中亦包括勞工處人員，工會可與勞工處配合。

許重申，諮詢立法會和不同界別後，已就公司查冊安排提出修改，包括如果出現極少數同名和身份證首4個號碼相同的情況下，會再提供額外號碼以作識別；同時亦會加強行政措施，要求董事按身份證姓名的寫法登記，減少出現混亂。

另外，許正宇表示本月底會公布5,000港元電子消費券的具體安排，下月開始登記，但目前仍「無可奉告」。他指電子消費券涉及領取資格、如何確保真正消費和在哪裏消費三大範疇，各有複雜性，亦需要與支付工具機構協調，希望市民多點耐性。