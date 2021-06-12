註冊委員會審批海外醫學院　醫學會前會長籲港府切勿干預

港府早前刊憲修例，容許香港居民在海外認可醫學院畢業，來港於公營醫療機構服務最少5年後，可豁免執業資格試，獲正式註冊及私人執業資格。醫學會前會長方津生今早(12日)在電台節目表示，單靠增加醫生數目並不能有效紓緩公營醫療服務輪候時間過長問題，政府須額外撥款增聘護士、其他醫療輔助人員，並增設病床、手術室、醫學掃描儀等。他又促請政府，勿向負責審查非本地醫學院，以批准其畢業生在港執業豁免考試的「特別註冊委員會」下指令，以免傷害醫學界的專業自主。

方表示，為了縮短輪候時間和充分利用並保留現有公立醫生人手資源，政府必須額外撥款增加人手及設施，但港府現時卻面對公私營醫療融資嚴重失衡的根本問題，「無可持續嘅有效融資方案，又點可以解決問題呢？」

他又提及，現時本港整體醫生在本地的社會地位面臨嚴重壓抑，在立法會以及選舉委員會的醫學界代表齊被削減之環境下，質疑在港外醫學院畢業的香港公民未必肯選擇回來服務，故目前防止公立醫生流失是首要任務。

政府修例成立特別註冊委員會，負責審查非本地醫學院，並批准其畢業生在港執業豁免考試，而食物及衞生局長可直接向委員會的工作發出指令。方認為，政府既成立特別註冊委員會，應該信任它會審慎客觀工作， 不應向它發出指令，以免使醫學界失去專業自主，踐踏香港核心價值，「最終，香港人付出的代價會是自己的健康。」