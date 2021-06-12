醫管局研專科公私營協作計劃　料今年內推出

全港約有200萬人患慢性病，加上老齡化情況愈來愈嚴重，對公立醫院的服務構成沉重壓力。醫院管理局主席范鴻齡今早(12日)發表網誌，指醫管局擬整合社會上不同的醫療資源，例如分流部分病人到私營醫療協作伙伴，從而減輕公營醫療服務的壓力，局方將選定合適的專科試行計劃，目前正在籌備細節，料新的公私營協作模式將於今年稍後時間推出。

范表示，醫管局無論如何努力興建新醫院和增聘醫護人員，仍難以完全滿足每一位病人的需求，故局方擬透過「放下游」方式，即透過整合社會上不同的醫療資源，例如分流部分病人到私營醫療協作伙伴，從而減輕公營醫療服務的壓力。

他稱，透過公私營協作計劃分流病情穩定的慢性病病人，將是公營醫療服務的其中一個長遠發展方向。局方亦已透過「普通科門診公私營協作計劃」建立了覆蓋廣闊的私家醫生網絡，使用「共同醫治」模式，讓病情穩定的專科門診病人由社區家庭醫生跟進，病人一般只需定期見私家醫生跟進，並接受由醫生處方的藥物便可以控制病情，如果病人病情出現變化，局方亦會確保病人可隨時返回公立醫院治療。醫管局亦會選定合適的專科試行計劃，目前正在籌備細節，預計新的公私營協作模式將會在今年稍後時間推出，令更多病人受惠。