1.5萬過渡性房屋目標達成　劏房租管7月交立會審議

香港土地供應不足，基層生活環境惡劣。運輸及房屋局局長陳帆於今早(12日)發表網誌，指現時政府已積極增加過渡性房屋單位的供應，如加上計劃向城規會提交規劃許可申請的元朗錦田，政府已達成提供1.5萬個過渡性房屋單位的目標；同時下月亦將開始向輪候公屋逾3年的合資格人士發放現金津貼；並正推展劏房租務管制的立法工作，預計相關法例修訂可在7月提交立法會審議。

為幫助正輪候公屋的基層市民改善居住環境，政府早前推出過渡性房屋。目前除首個標誌性過渡性房屋項目「南昌220」外，亦有可提供約2,000個單位的元朗江夏圍項目、落成後可提供約1,800個單位元朗東頭「同心村」、及已計劃向城規會提交規劃許可申請的元朗錦田等，元朗錦田項目料可提供約1,000個單位，政府提供1.5萬個過渡性房屋單位目標已達。

此外，現時政府已向兩間營運機構批出撥款，打算將合適的酒店及賓館用作過渡性房屋的先導計劃，以後將營運1間酒店和10多間賓館作過渡性房屋，合共可提供約240個單位。

近來爭議不斷的劏房租務管制，預計相關法例修訂會在7月提交立法會審議，如在今個立法會會期內通過，政府應可在明年初落實劏房租管，以保障基層市民的租住權。現金津貼方面，政府推出為期3年的現金津貼試行計劃，用以支援非公屋、沒有領取綜援、輪候公屋超過3年，及未被首次編配公屋的一般申請住戶，預計約9萬個住戶受惠，現金津貼將於下月開始發放。