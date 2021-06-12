邀SEN學生做助教　跆拳道教練：佢哋有嘢叻過我！

人稱滿Sir的跆拳道教練張滿榮身形魁梧，聲如洪鐘，他說是由小到大的跆拳道訓練令他自立，「無人睇到出我係孻仔」，指自己在因緣際會下，認識很多不同的特殊教育需要（SEN）學生，想到成長階段的自己，「我細個成日畀人鬧，因為我成日郁嚟郁去，我都唔知點解」，滿Sir接受訪問時也要抱着令自己定下來，「所以我對SEN小朋友係好接受，因為我覺得你哋都係同我差唔多。」

滿Sir有招SEN學生，當中有獨立成班的，也有一些表現較佳的與正常同學一起接受融合教育，他說SEN同學在外面的場地等上堂的時候，外界的眼光或是職員對他們的態度令自己不滿意，因此就特意租了一個單位，專門給他們上堂。

滿Sir的教室面積不大，他卻說是教導SEN同學的理想地方，因為對他們而言，是出面的地方太大，「佢哋空間感比較差，去一啲較為空曠嘅地方，佢哋會好興奮」，因此小小的空間反而可以學生更集中地學習。

另外，滿Sir也希望教室給同學們家的感覺，因此就把自己的團體及地方稱為「道場」，「道場以前嘅古仔就係師傅屋企，前舖後居」，他又指SEN同學接納一件事是要很長時間，但當他們接納的時候，就會很認定那地方，「我最想呢度係同學仔嘅屋企，有咩事返嚟，我要陪住佢哋成長，有咩我就會喺佢哋身邊，我覺得我哋係一家人，雖然少見，最重要返屋企。」

「我希望真係宣揚，其實他們無咩嘢，但只係要多啲包容。」滿Sir為教導SEN學生報讀一些相關教育課程，指自閉症、過度活躍症及專注力不足等並非一些「傾向」，而是腦部出現差異的病，「希望社會大眾明白佢哋，唔係佢哋唔想做好，或者唔想聽你講，真係先天問題令佢哋接收唔到呢啲訊息。」

他指SEN學生行為在常人眼中怪異，其實並無惡意，「可能我哋見到你嘴角污糟咗，我會提醒你，但佢哋會睇點污糟，佢哋嘅思維有啲唔同，佢哋會睇你嘴角有啲咩，反而會研究呢啲嘢，就會靠得你好近」，滿Sir形容SEN學生是率直，指自己教了他們多年，很少見他們打人，「只要大家有啲包容、有啲忍耐，其實佢哋都唔係太特別。」

儘管與常人有不同地方，滿Sir也是找到SEN學生的優點，「佢哋學習可以好好，但只係有無方法，所以要畀佢哋機會，特別係自閉症，佢哋大部分記憶力都好好。」

他以自己患自閉症的學生作例，「好似Calvin sir，佢一星期可以記8套拳，但係我未教過佢，我叫佢自己睇片，呢啲就係佢嘅優勢。自閉症（患者）溝通能力一般，但套拳畀到佢空間，佢自己學完、我教完佢，佢自己自修，呢個係最適合佢哋」，滿Sir認為若學生學得不好，教導的要負最大責任，「就係要諗方法令佢得。」

滿Sir希望透過跆拳道，給予平時少動SEN學生運動的機會，也讓溝通能力一般的他們可與不同人交流。在課堂上，滿Sir除了教導學生跆拳道技巧，也訓練他們的領導才能，「每個同學都有機會做領袖，可能要帶拉筋、要帶新同學做每一個任務，呢個係慢慢建立佢哋嘅自信。」

他更聘請部分表現優異的SEN學生做自己課堂的助教，「我覺得係心靈嘅認同，佢哋覺得自己係有能力嘅，可以去做到助教。」滿Sir指特殊助教能力沒有問題，「喺心入面佢哋知道要做咩，同佢講一次，佢可能會唔記得，但講咗十次佢記咗入腦，佢個engine就開咗，佢就用佢嘅方法不斷去做」，助教也令自己不用擔心，「佢哋唔會遲到，因為佢哋好緊張自己嘅時間，佢哋對時間觀念好執着。」

滿Sir更指SEN助教有些地方更比自己做得好，「因為佢哋讀特殊學校，由細到大都會接觸唔同類型嘅同學仔，佢哋嘅溝通方法比我更加優勝」，滿Sir指自己曾教了一個幼稚園高班的小朋友打一套拳兩年，對方都未學識，但成為助教的Calvin sir則教那小朋友慢慢做，「慢嘅程度係你忍唔到」，打套拳打了很久，整堂也只是打到兩次，但那小朋友下課前懂了一大半，「我就明白我唔係最清楚佢哋嗰個」，指對學員而言，有人真真正正了解自己才是對整件事最好。

對SEN學生的能力，滿Sir充滿認同，指他們在不同範疇的能力都可以很高，但因為欠缺了溝通的技巧，令他們缺乏機會發展，「我不想佢哋只係做太基層嘅工作」，指自己作為僱主，幫他們解決到不擅長的東西，叫他們做一些擅長的東西，他們就可以在社會立足。

「佢哋嘅潛能係估唔到，個個潛能真係好唔同。」滿Sir希望不斷找到SEN學生不同的優點再發酵，令他們得到很大的自信，「我最希望就係帶佢哋出人群，話畀人知佢哋係得嘅！」