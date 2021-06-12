土瓜灣站辦開放日　市民批指示牌不足　冀解決短貴長平問題

屯馬綫全線將於6月27日投入服務，港鐵今日(12日)於土瓜灣站舉辦開放日，首個時段有逾百人入場。港鐵表示，已就土瓜灣一帶樓宇震動問題作出跟進，亦看不到行車有異樣。現場有市民批評港鐵遲遲不解決「短貴長平」的怪象，又指新站指示不清、扶手梯速度太快易生意外。

早上10時15分為首個入場時段，有不少是鐵路迷或一家大細到場，市民亦可到場內設有多個「打卡點」如月台，期間有列車駛進月台但未有開門。港鐵行政總裁金澤培表示，土瓜灣站開放日相當受歡迎，有市民專程從天水圍前來，期望新車站能為九龍城及土瓜灣區帶來新發展動力。

就早前有指土瓜灣一帶樓宇懷疑因港鐵試車而經常感受到震動，港鐵車務營運總管黃琨暐表示，港鐵有跟進事件，但目前看不到行車有異樣，而政府部門跟進時亦未有發現特殊情況。他又指，目前屯馬綫開通已準備就緒，與運作中無分別，但承認需要磨合期。

到場參觀的運輸政策研究組織「火車未到站」創辦人紀俊安，對「短貴長平」問題一直未有解決方案表示失望，斥港鐵一直以「票價相若」為由，無進行公眾諮詢。就土瓜灣站的工程問題，他相信經過政府審批不會有安全問題，但期望政府對新工程的監管可愈來愈謹慎，勿重蹈沙中綫的覆轍。

市民何女士則與家人從美孚前來參觀新站。她認為站內部分設施有待改善，例如扶手梯太長太快，令她年長的母親難以適應，站內指示不太清晰，可能需要增加指示牌數量。

張太則一家四口入場參觀，她5歲的兒子是鐵路迷，對參觀新車站感到相當雀躍，更現場向記者背出沿線所有車站。張太預計屯馬綫開通後會經常乘搭，方便他們由油麻地的居所前往馬鞍山探望親戚。土瓜灣街坊江女士亦指對新站感到滿意，也方便她出行，預計日後會搭港鐵多過巴士。