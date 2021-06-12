網上賭博盛行　團體接求助飆1倍　促歐國盃推廣睇波不賭波

非法網上賭博盛行，情況令人關注。有團體發現去年網上賭博的求助比例，較前年急升1倍，而上月的一項調查亦顯示，約16%受訪者指曾參與非法賭博，其中最多人參與的是賭波，其次為網上賭博。另外，高達67%受訪者不清楚參與非法賭博的刑罰為何。機構指，歐洲國家盃已於香港時間今早(12日)凌晨開鑼，呼籲警察加強打擊非法賭博活動，並推廣「睇波不賭波」的訊息。

路德會青亮中心及北區青年商會於上月11日至本月10日間，收集330份網上問卷，當中190名人、約57.6%稱曾參與賭博，當中22.2%在疫情期間增加了投注金額或投注次數，55.8%稱此段期間增加約1,000港元以上的投注額，39.5%增加6次以上的投注次數，該組織擔心市民大眾會產生錯誤想法，以為賭博是正常行為。

調查亦發現，約16%受訪者表示曾參與非法賭博，當中42%參與非法足球賭博，18%參與網上賭場。當中有79.2%表示經朋友介紹接觸非法賭博。整體而言，約67%人不知非法賭博刑罰，69.8%曾接收過有關網上賭博平台的訊息。

路德會青亮中心主任周雅瑩表示，中心的求助個案中，網上賭博的比例大輻上升，由2019年的6%增長至增長至2020年的15.38%。她又提到，今屆歐洲國家盃是疫情後的首次大型賽事，近期非法賭博及網上賭博的宣傳攻勢更是明目張膽，促警方嚴正執法，而政府亦應加強預防賭博公眾教育及宣傳，特別針對年輕人及網上文化的需要，提升公眾對非法賭博刑罰的認知度及後果。